पहले पत्नी को प्रेमी के घर भेजा… फिर उठाया यह खौफनाक कदम, पति की गैरमौजूदगी में बनाए थे संबंध!

Dhupguri Wife Murder: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां पति-पत्नी के रिश्ते में चल रहे विवाद ने एक महिला की जान ले ली। धूपगुड़ी इलाके में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सीधे पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।