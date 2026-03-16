Rajya sabha Election Voting: 3 राज्यों की 11 सीटों पर मतदान आज, नीतीश सहित इन नेताओं का सदन जाना तय

Rajya sabha Election Voting: तीन राज्यों की 11 राज्य सभा सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल है। मतदान सुबह 11 बजे शुरू होगा और आज शाम तक नजीते घोषित किए जाएंगे। मतदान से पहले हरियाणा, ओडिशा और बिहार की एक सीट को लेकर काफी हलचल तेज है। वहीं पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है।