प्री-मानसून की रफ्तार बरकरार: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की एंट्री के बाद से देश में मौसम का मिज़ाज बदल गया है। 2025 में मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान पूरे देश में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब 2026 में प्री-मानसून के आने और रफ्तार पकड़ने के बाद से कई राज्यों में बारिश फिर शुरू हो गई है। देश में प्री-मानसूनकी रफ्तार बरकरार है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।