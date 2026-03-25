प्री-मानसून की रफ्तार बरकरार: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की एंट्री के बाद से देश में मौसम का मिज़ाज बदल गया है। 2025 में मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान पूरे देश में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब 2026 में प्री-मानसून के आने और रफ्तार पकड़ने के बाद से कई राज्यों में बारिश फिर शुरू हो गई है। देश में प्री-मानसूनकी रफ्तार बरकरार है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में प्री-मानसून की रफ्तार बरकरार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कई जिलों में अगले 72 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी प्री-मानसून की रफ्तार बरकरार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे के दौरान दिल्ली में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
देश के कई राज्यों में प्री-मानसून की रफ्तार बरकरार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, माहे, पुडुचेरी, यनम, कराईकल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे कई जिलों में हल्की-रिमझिम बारिश का भी अलर्ट है। इस दौरान कई जिलों में बिजली गरजने, तेज़ हवा चलने, धूलभरी आंधी चलने और कुछ जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
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