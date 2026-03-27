महादेव सट्टेबाजी घोटाला: ईडी ने 1700 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, दुबई से चल रहा था अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क

छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज जैसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़े व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऐप से अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट चलाया जा रहा है जो टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों और डोमेन नामों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा देता था। इसके मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल दुबई से सट्टेबाजी सिंडिकेट चला रहे थे जो 70-75% कमाई खुद रखते थे और बाकी हिस्सा सट्टेबाजी संचालन का प्रबंधन व पैनल चलाने वालों को देते थे। अवैध धन को हवाला क्रिप्टो और जटिल वित्तीय हेरफेर तंत्रों के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया और यूएई और भारत में अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।