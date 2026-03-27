क्लास में छात्रा को प्रपोज करना पड़ा महंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई पिटाई, पुरानी शिकायतें भी आई सामने



इस घटना के बाद नेलमंगला थाने में प्रोफेसर के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इस प्रोफेसर पर इस तरह के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई छात्रों ने उनके अनुचित व्यवहार को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं। उन शिकायतों के आधार पर कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया था और उनका स्पष्टीकरण मांगा था। इतना ही नहीं, प्रशासन ने एहतियातन उन्हें कैंपस में प्रवेश करने से भी रोक दिया था। बावजूद इसके, वह कथित तौर पर परिसर में दाखिल हो गए और छात्रा के साथ यह घटना हुई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी करते हुए उनका परिसर में आना और इस तरह का व्यवहार करना अत्यंत गंभीर है और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता है।