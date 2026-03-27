भारत के लिए खुला होर्मुज का रास्ता, देश में एक महीने गैस आपूर्ति के पर्याप्त इंतजाम



ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि विभिन्न देशों ने ईरान से संपर्क कर सुरक्षित मार्ग की मांग की थी जिनसे बातचीत के बाद भारत सहित पांच देशों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि होर्मुज सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है, भारत जैसे मित्र के लिए नहीं। युद्ध में दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। ईरान की इस घाेषणा से आने वाले दिनों में होर्मुज में अटके भारतीय जहाजाें के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है और इससे देश में तेल व गैस की आपूर्ति सामान्य होने में मदद मिलेगी। हालांकि भीषण लड़ाई के बावजूद होर्मुज से भारत के चार जहाज गैस व तेल लेकर सुरक्षित भारत पहुंचे हैं लेकिन अब खुली छूट से इसमें तेजी आएगी।