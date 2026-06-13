‘यह सरासर गुंडागर्दी है’, अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की जान जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Statement: अमेरिकी हमलों में मारे गए तीन भारतीय नाविकों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड पर तीखा हमला बोला है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की शांति के लिए खतरा हैं। आप किसी जहाज पर हमला नहीं कर सकते। यह क्या है? आप जहाजों पर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको किसी जहाज पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? चाहे उस पर किसी भी देश का झंडा लगा हो, आप उस पर हमला कैसे कर सकते हैं?