13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘यह सरासर गुंडागर्दी है’, अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की जान जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi: अमेरिकी हमलों में मारे गए तीन भारतीय नाविकों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की शांति के लिए खतरा हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 13, 2026

Asaduddin Owaisi

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैस (Photo-IANS)

Asaduddin Owaisi Statement: अमेरिकी हमलों में मारे गए तीन भारतीय नाविकों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड पर तीखा हमला बोला है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है, वह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की शांति के लिए खतरा हैं। आप किसी जहाज पर हमला नहीं कर सकते। यह क्या है? आप जहाजों पर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको किसी जहाज पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? चाहे उस पर किसी भी देश का झंडा लगा हो, आप उस पर हमला कैसे कर सकते हैं?

'हमने तीन भारतीयों को खो दिया'

असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वहां तीन भारतीयों को खो दिया है और उनके परिवार अब दुख झेल रहे है। एक व्यक्ति को घर लौटना था और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अमेरिका और इजरायल को वहां किसी भी जहाज पर हला करने का कोई अधिकार नहीं है।

'आपने जहाज पर हमला क्यों किया'

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने आगे कहा कि आप उन पर हमला करने वाले कौन होते हैं? आपने जहाज पर हमला क्यों किया? क्या वह ईरान का कोई सैन्य जहाज था? तब भी, आप उस पर हमला नहीं कर सकते। यह सरासर गुंडागर्दी है। इसका मतलब है, हम जिस पर चाहें हमला करेंगे और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी नाराजगी और दुख जाहिर किया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन भारतीयों की मौत की निंदा करते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। नाराजगी जाहिर करने के लिए अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को बुलाकर डिमार्श जारी करने का क्या मतलब है? यहां क्या हो रहा है? वे लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं जबकि उनका जहाज आग की लपटों में घिरा है।'

ओमान सरकार का किया शुक्रिया अदा

ओवैसी ने कहा कि आप उनकी मदद के लिए भी नहीं आते। हमें ओमान सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारी मदद की। कम से कम वे आए और उन लोगों को बचाया, वरना, अब तक वे सभी मर चुके होते।

हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से SIR के बारे में मदद और सलाह लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jun 2026 03:01 pm

Published on:

13 Jun 2026 02:36 pm

Hindi News / National News / ‘यह सरासर गुंडागर्दी है’, अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की जान जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘यूट्यूबर्स ने देश को बर्बाद कर दिया’, क्यों भड़के पप्पू यादव? बोले- वे प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं

Purnia MP Pappu Yadav
राष्ट्रीय

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो संभालेंगे भरतीय सेना की सर्वोच्च जिम्मेदारी

Lt Gen Dhiraj Seth
राष्ट्रीय

Jorhat Plane Crash: परिवार में डबल विपत्ति के बाद भी रक्षा मंत्रलाय के लिए एक पैर पर खड़े हुए राजनाथ सिंह, जोरहाट विमान क्रैश पर आया बयान

Jorhat Plane Crash news
राष्ट्रीय

नौकरी से लेकर पुलिस के ट्रांसफर तक – सब सुमित करता था, अभिषेक बनर्जी के PA पर सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप

Sukanta Majumdar on Sumit Roy
राष्ट्रीय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मोदी के सामने राज्य के लिए आवाज बुलंद की

Tamil Nadu CM Vijay News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.