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रेल हादसों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 12 घंटे में बनने वाली सुरक्षित रेल पुलिया का मिशन शुरू किया, अश्विनी वैष्णव ने निर्देश किया जारी

भारतीय रेलवे ने ट्रैक पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर 12 घंटे में बनने वाली सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल पुलियाएं देशभर में मिशन मोड में तैयार की जाएंगी।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 27, 2026

railway minister Ashwini Vaishnaw,

Railway Minister Ashwini Vaishnaw(Image-ANI)

रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर में सुगम और सुरक्षित रेल पुलियाओं (अंडरपास) के निर्माण के निर्देश दिए हैं, जिन्हें मात्र 12 घंटे के भीतर तैयार किया जा सकेगा। यह कदम खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी माना जा रहा है, जहां लोगों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए रेलवे ट्रैक पार करना मजबूरी बन जाता है।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश


रेल मंत्री ने इस योजना की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी स्थानों की पहचान की जाए, जहां एक ओर बस्ती और दूसरी ओर खेत, स्कूल, श्मशान या अन्य जरूरी स्थल मौजूद हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोग अक्सर बिना किसी सुरक्षा उपाय के रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रेलवे मंत्रालय ने इसे मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है।

यह प्रक्रिया सुरक्षा सुनिश्चित करेगी


मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगले 5 से 6 वर्षों के भीतर इस समस्या को काफी हद तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका मानना है कि यह पहल न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि रेल दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी। पिछले कुछ समय से इस विषय पर गहन समीक्षा और विचार-विमर्श किया जा रहा था, जिसके बाद यह ठोस निर्णय लिया गया है।

जानें डिटेल्स


इन पुलियाओं का डिजाइन भी विशेष रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इनका निर्माण इस प्रकार हो कि लोग आसानी से साइकिल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान के साथ इनसे गुजर सकें। इसका उद्देश्य यह है कि लोग बिना झिझक इन पुलियाओं का उपयोग करें और सीधे पटरियां पार करने की प्रवृत्ति में कमी आए। इसके अलावा, जलभराव जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुलियाओं को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाएगा। तकनीकी रूप से उन्नत डिजाइन अपनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी रहें। यह पहल आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला एक बड़ा कदम है, जो भविष्य में रेलवे से जुड़ी दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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Updated on:

27 Mar 2026 04:58 am

Published on:

27 Mar 2026 04:57 am

Hindi News / National News / रेल हादसों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 12 घंटे में बनने वाली सुरक्षित रेल पुलिया का मिशन शुरू किया, अश्विनी वैष्णव ने निर्देश किया जारी

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