रेल हादसों पर लगाम के लिए बड़ा कदम, 12 घंटे में बनने वाली सुरक्षित रेल पुलिया का मिशन शुरू किया, अश्विनी वैष्णव ने निर्देश किया जारी



इन पुलियाओं का डिजाइन भी विशेष रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इनका निर्माण इस प्रकार हो कि लोग आसानी से साइकिल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान के साथ इनसे गुजर सकें। इसका उद्देश्य यह है कि लोग बिना झिझक इन पुलियाओं का उपयोग करें और सीधे पटरियां पार करने की प्रवृत्ति में कमी आए। इसके अलावा, जलभराव जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुलियाओं को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाएगा। तकनीकी रूप से उन्नत डिजाइन अपनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी रहें। यह पहल आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला एक बड़ा कदम है, जो भविष्य में रेलवे से जुड़ी दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।