कई बार क्रैश होने से बचा था सीएम देवेंद्र फड़णवीस का हेलिकॉप्टर, फिर लिया था बड़ा फैसला, आठ साल में भी नहीं हुआ अमल

उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आम लोगों को भी हवाई सफर की सुविधा उप्लब्ध कराना था। कहा गया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करेगा। लेकिन, अब सच यह है कि उड़ान के तहत चलाए गए कम से कम 15 हवाईअड्डों और 123 रूट को बंद किया जा चुका है। इन पर 900 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सरकार का कहना है कि इन्हें हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया है। सरकार और हवाई अड्डे बनाने में जुटी हुई है। वह 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या 350-400 तक ले जाना चाहती है। 50 तो अगले पांच साल में ही बनाना चाहती है।