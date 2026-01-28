आसमान में डर का वो पल: अजित पवार घबरा गए थे, फडणवीस ने ऐसे संभाली हालात

अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत (photo-IANS)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की बुधवार को विमान क्रैश में मौत हो गई। पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट के पास लियरजेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना के बीच सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम पवार का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने एक तनावपूर्ण हेलीकॉप्टर सफर का किस्सा सुनाते नजर आते हैं।
यह वीडियो जुलाई 2024 का है, जब अजित पवार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे। तीनों नेता खराब मौसम के बावजूद एक स्टील प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे।
कार्यक्रम में संबोधन के दौरान पवार ने बताया था कि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर घने बादलों में घिर गया, जिससे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, “नागपुर से उड़ान भरते समय सब ठीक था, लेकिन बाद में जब हेलीकॉप्टर बादलों में घुस गया तो चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हमारे देवेंद्र फडणवीस आराम से बैठे बातचीत कर रहे थे।”
पवार ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अपनी चिंता फडणवीस से जताई। अजित पवार ने कहा, “मैंने उनसे कहा—बाहर देखिए, न जमीन दिख रही है, न पेड़, कुछ भी नहीं। हम अंधेरे में उड़ रहे हैं, पता ही नहीं कहां जा रहे हैं।”
इसके जवाब में फडणवीस ने उन्हें शांत रहने को कहा। पवार के अनुसार, फडणवीस ने कहा था, “चिंता मत कीजिए। मेरे साथ अब तक ऐसे छह अनुभव हो चुके हैं। जब भी मैं हेलीकॉप्टर या विमान में होता हूं और कोई हादसा होता है, मुझे कुछ नहीं होता। आपको भी कुछ नहीं होगा।”
पवार ने हंसते हुए कहा था कि इस भरोसे से उनका डर कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “मैं मन ही मन सोच रहा था—ये क्या कह रहे हैं! वैसे ही दिल घबराया हुआ था। आज आषाढ़ी एकादशी थी, तो मैं मन में लगातार ‘पांडुरंग, पांडुरंग’ का जाप कर रहा था और ये ‘महाराज’ मुझे ज्ञान दे रहे थे,” उन्होंने कहा, जिस पर सभा में ठहाके गूंज उठे थे।
उन्होंने आगे कहा था कि आखिरकार यात्रा सुरक्षित रही। “उनके बुजुर्गों के अच्छे कर्मों की वजह से हम सुरक्षित पहुंच गए,” पवार ने टिप्पणी की थी।
जमीन दिखाई देने के पल को याद करते हुए उन्होंने कहा था, “उदय सामंत मेरे दाहिने बैठे थे। उन्होंने कहा—‘दादा, देखिए, जमीन दिख रही है।’ तब मैंने कहा—‘भगवान का शुक्र है।’ मजाक अपनी जगह है, लेकिन सभी को सावधानी बरतनी चाहिए।”
बुधवार को अजित पवार मुंबई से पुणे जिले की ओर जा रहे थे, जहां उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों से पहले कई रैलियों को संबोधित करना था। इसी दौरान बारामती में उनका विमान हादसे का शिकार हो गया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग