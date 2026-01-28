आसमान में डर का वो पल: अजित पवार घबरा गए थे, फडणवीस ने ऐसे संभाली हालात

कार्यक्रम में संबोधन के दौरान पवार ने बताया था कि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर घने बादलों में घिर गया, जिससे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, “नागपुर से उड़ान भरते समय सब ठीक था, लेकिन बाद में जब हेलीकॉप्टर बादलों में घुस गया तो चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हमारे देवेंद्र फडणवीस आराम से बैठे बातचीत कर रहे थे।”