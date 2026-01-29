अजित पवार के पास अभी कितने विधायक? उनके जाने से फडणवीस की सरकार बच पाएगी? यहां समझें

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। वह अजित के काफी करीबी भी रहे हैं। इसके अलावा, दिलीप पाटिल और हसन मुश्रीफ जैसे अजित के करीबी नेता सुनेत्रा या पार्थ के पार्टी प्रमुख बनने से असहमत हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह शरद पवार को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।