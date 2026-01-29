Ajit Pawar Plane Crash: हादसे की जांच को लेकर बड़ी घोषणा, कितने सदस्यों की टीम बनाई गई? जांच कैसे की जाएगी?

इस विमान हादसे की जांच में एजेंसियां तीन बातों पर खास ध्यान दे रही हैं। सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि हादसे के समय मौसम कैसा था और सामने देखने में कितनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस समय साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा पायलटों के फैसले पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि जांच में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि पहली बार लैंडिंग नहीं हो पाने के बाद दूसरी बार कोशिश करने का फैसला क्यों लिया गया और उस दौरान कॉकपिट में क्या स्थिति रही। तीसरा महत्वपूर्ण एंगल बारामती एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं। यह एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां कंट्रोल टावर जैसी कुछ आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए रनवे और नेविगेशन सिस्टम की भी जांच हो रही है। इसके अलावा हादसे से पहले के आखिरी 26 मिनट, ATC से हुई बातचीत और ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई बातें भी ध्यान से सुनी जाएंगी, ताकि हादसे की असली वजह का पता लगाया जा सके।