VIDEO: ‘सबको माफ करते हुए…अब जाओ, ठीक है’, 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को अंतिम विदाई

Harish Rana: गंभीर बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हरीश को अब दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि वर्षों से बिस्तर पर पड़े हरीश का इलाज देश के कई बड़े अस्पतालों में कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। इस दौरान उनके माता-पिता ने करीब 13 साल तक दिन-रात उनकी सेवा की और उम्मीद बनाए रखी, लेकिन जब डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अब उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो परिवार के लिए यह बेहद भावुक और कठिन फैसला साबित हुआ।