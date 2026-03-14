14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बेटे ने चुनी इच्छामृत्यु… लोग पूछते हैं, ‘कैसा लग रहा है?’ मां का जवाब सुन भर आएंगी आंखें

Harish Rana: सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। 13 साल तक बेटे के लिए संघर्ष करने वाली मां का दर्दभरा बयान सामने आया है, जिसने हर किसी का दिल झकझोर दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 14, 2026

Emotional statement mother Harish Rana who got euthanasia Ghaziabad

Harish Rana: देश की सर्वोच्च अदालत से इच्छामृत्यु की अनुमति के मिलने के बाद से हर तरफ इस फैसले को लेकर चर्चा की जा रही है। दरअसल, हरीश इस 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिकार अब अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम हरीश को एम्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच हरीश की मां का एक ऐसा बयान सामने जो दिल को झकझोर देने वाली है। उसकी मां ने नम आंखों से कहा है कि हमने अपने बेटे को लेकर 13 साल तक संघर्ष किया और कोर्ट का फैसला आया है तो लोग पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है?

हरीश की मां ने कहा कि हम जिन हालात से गुजरे हैं, उन्हें शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। एक माता-पिता के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो सकता है कि उन्हें अपने ही बच्चे के अंतिम पलों का सामना करना पड़े। दिल टूट चुका है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत जुटाकर उसके साथ हर पल बिताना चाहते हैं। इसलिए हमारी बस यही गुजारिश है कि इस कठिन समय में हमारी भावनाओं और हमारी निजता का सम्मान किया जाए। हम चाहते हैं कि कोई सवाल-जवाब न हो, कोई शोर न हो, बस हमें अपने बेटे के साथ शांति से कुछ पल बिताने दिए जाएं, ताकि हम उसे प्यार से, सम्मान के साथ और पूरे दिल से आखिरी बार अलविदा कह सकें।

13 साल कैसे बिताए, परिवार?

हरीश के पिता अशोक राणा ने बताया कि 13 सालों में उन्होंने जो दर्द और संघर्ष देखा, वैसा अनुभव किसी भी परिवार को न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शुरुआत में नोएडा से कुछ समय के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भेजा गया था, लेकिन वह सिर्फ 14 दिन तक ही आया और फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निजी तौर पर थेरेपिस्ट ढूंढने की सलाह दे दी। जब उन्होंने प्राइवेट थेरेपिस्ट से संपर्क किया तो कई लोगों ने सरकार से भुगतान न मिलने का हवाला देते हुए काम करने से मना कर दिया। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आए भी, लेकिन उनका मकसद यहां काम करके लाइसेंस लेना भर था। इस दौरान परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

13 साल का इंतजार और अब विदाई… एम्स दिल्ली में कैसे बीतेंगे हरीश राणा के आखिरी दिन?
नई दिल्ली
Harish Rana case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

14 Mar 2026 12:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बेटे ने चुनी इच्छामृत्यु… लोग पूछते हैं, ‘कैसा लग रहा है?’ मां का जवाब सुन भर आएंगी आंखें

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Harish Rana : इच्छा मृत्यु वाले हरीश राणा को ‘जिंदा’ करने पहुंचे बाबा, 41 साल के अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया दावे का सच

Harish Rana euthanasia case, Harish Rana Ayurvedic Treatment, Ayurvedic Doctors says Harish can be treat, Harish Rana Latest News,
स्वास्थ्य

सीएम के पहुंचने से पहले सहारनपुर में वकील के घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूट

UP Crime
नई दिल्ली

जयपुर की ब्लू पोटरी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना में शामिल नहीं

Piyush goyal
नई दिल्ली

जल संकट: दिल्ली के इन 15 इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी किया अलर्ट

Water crisis no water supply in 15 areas of Delhi for the next two days
नई दिल्ली

ट्रांसजेंडर व जेंडर बदलाव के नियम होंगे सख्त, पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड होगा जरूरी

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.