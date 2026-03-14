बेटे ने चुनी इच्छामृत्यु… लोग पूछते हैं, ‘कैसा लग रहा है?’ मां का जवाब सुन भर आएंगी आंखें

हरीश के पिता अशोक राणा ने बताया कि 13 सालों में उन्होंने जो दर्द और संघर्ष देखा, वैसा अनुभव किसी भी परिवार को न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शुरुआत में नोएडा से कुछ समय के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भेजा गया था, लेकिन वह सिर्फ 14 दिन तक ही आया और फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निजी तौर पर थेरेपिस्ट ढूंढने की सलाह दे दी। जब उन्होंने प्राइवेट थेरेपिस्ट से संपर्क किया तो कई लोगों ने सरकार से भुगतान न मिलने का हवाला देते हुए काम करने से मना कर दिया। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आए भी, लेकिन उनका मकसद यहां काम करके लाइसेंस लेना भर था। इस दौरान परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।