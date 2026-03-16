Bee Sting Deaths : मधुमक्खी के काटने से हो रही मौत, ICMR के डॉक्टर ने किया अलर्ट, इन बातों का रखें ध्यान

डॉ. गिरी (सांपों के विशेषज्ञ) ने द सेंटिनल के साथ बातचीत में बताया, "हाल तक ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते थे। मधुमक्खियों का हमला तुरंत मौत का कारण बन सकता है। हालांकि, असम में इसके सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि राज्य में हर साल ऐसी घटनाओं के कारण लगभग 15–20 लोगों की मौत हो जाती है। अहम बात यह है कि इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता है, बशर्ते आम लोग और स्वास्थ्य सेवा, दोनों ही सतर्क और जागरूक रहें।"