केजरीवाल को एक और झटका, जज स्वर्ण कांता शर्मा ही करेंगी शराब घोटाले की सुनवाई…AAP ने लगाया था ये आरोप

अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रकरण को किसी दूसरी पीठ को सौंपने की मांग की थी। इस पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि मौजूदा रोस्टर के अनुसार यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को ही आवंटित किया गया है और प्रशासनिक स्तर पर इसे किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित करने का कोई उचित कारण नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा स्वयं इस मामले की सुनवाई से अलग होना चाहें तो यह निर्णय पूरी तरह उनके अधिकार क्षेत्र में होगा।