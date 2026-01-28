अगर मैं शरद पवार का बेटा होता…सीएम बनने की टीस दिल में लिए दुनिया से विदा हुए अजित पवार

अजित पवार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनकर रिकॉर्ड बनाया है। वह सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता रहे हैं। 2024 के विधानसभा के चुनाव के बाद उन्होंने छठी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले भी वह अलग-अलग सरकारों में इस जिम्मेदारी को निभा चुके थे। उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर काम किया। उन्होंने साल 2010 में पहली बार डिप्टी सीएम का पद संभाला था। 2010 के बाद साल 2012 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी, तब अजित पवार को फिर से उपमुख्यमंत्री बनाया गया। नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार कुछ ही दिनों के लिए बनी थी, उस दौरान भी वह डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में भी उन्होंने उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ही संभाली थी। उसके बाद साल 2022 में भी वह डिप्टी सीएम बने थे।