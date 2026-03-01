New Train: मुंबई से प्रतिदिन चल रही दो नई स्पेशल ट्रेनें, इस रूट के यात्रियों की बल्ले-बल्ले

गर्मी की छुट्टियों में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई से उत्तर भारत जाने वाले ट्रेनों में अभी से टिकट फुल हो गए है, इसे ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे (Central Railway) मुंबई से गोरखपुर और दानापुर के लिए कुल 86 विशेष ट्रेनें चला रही है।