महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदला: 17 से 20 मार्च तक आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी

मौसम की संभावित खराब स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग ने किसानों और नागरिकों के लिए विशेष सलाह जारी की है। विभाग ने कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में इस समय रबी फसलों की कटाई का मौसम चल रहा है, इसलिए खराब मौसम से फसलों को नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को पहले से तैयारी करने और अपनी उपज को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।