‘तरबूज में केमिकल नहीं, लेकिन शरीर के अंग पड़ गए हरे’; FDA की चौंकाने वाली रिपोर्ट से मुंबई में 4 मौतों का रहस्य गहराया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले डोकडिया परिवार के साथ यह दिल दहला देने वाली घटना 23 अप्रैल की रात को हुई। बताया जा रहा है कि परिवार ने रात के भोजन में बड़े चाव से बिरयानी खाई थी और उसके बाद मीठे के तौर पर तरबूज का सेवन किया था। हालांकि, इस भोजन के कुछ ही घंटों बाद पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं, जब परिवार के सभी सदस्यों को अचानक गंभीर रूप से उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उनकी शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, जहर या संक्रमण के घातक असर के कारण इलाज के दौरान परिवार के चारों सदस्यों ने एक-एक कर दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों में 44 वर्षीय परिवार के मुखिया अब्दुल्ला डोकडिया, उनकी 35 वर्षीय पत्नी नसरीन और उनकी दो मासूम बेटियां-16 वर्षीय आयशा व 12 वर्षीय जैनब शामिल हैं। एक ही परिवार के चार चिरागों के इस तरह बुझ जाने से पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।