मुंबई परिवार मौत मामला: तरबूज से नहीं गई जान! जांच में सामने आया चौंकाने वाला नया एंगल

मृतकों की पहचान 44 वर्षीय अब्दुल्ला डोकडिया, उनकी 35 वर्षीय पत्नी नसरीन और उनकी दो बेटियों, 16 वर्षीय आयशा और 12 वर्षीय जैनब के रूप में हुई है. घटनाक्रम के मुताबिक, शनिवार रात यह परिवार एक दावत से वापस लौटा था, जिसके बाद करीब रात 1 बजे उन्होंने घर पर तरबूज खाया. तरबूज खाने के तुरंत बाद परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत अचानक और तेजी से बिगड़ने लगी और देखते ही देखते एक-एक कर चारों की मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने मौके से तरबूज, खजूर, पुलाव-बिरयानी, कच्चा चावल और विभिन्न मसालों के सैंपल इकट्ठा किए थे, जिनमें से अधिकांश की रिपोर्ट अब तक सामान्य पाई गई है. हालांकि, घर से लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट अब तक पूरी तरह साफ नहीं है और मांस के नमूनों में किसी गहरे सुराग की तलाश के लिए उन्हें विस्तृत जांच हेतु दूसरी विशेष लैब में भेजा गया है।