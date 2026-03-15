सपा विधायक की इफ्तार पार्टी में पहुंचे संजय राउत, भाजपा बोली- राम मंदिर दूर…लेकिन खजूर मीठे लगते हैं

मुंबई के इस्लाम जिमखाना (Islam Gymkhana) में शनिवार को आयोजित एक इफ्तार पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी द्वारा किया गया था। इस खास मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें मंच पर मौजूद शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर टिक गईं। इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है।