बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार, गृहमंत्री शाह भी पहुंचेंगे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर कोटेवाड़ी में दर्शन के लिए रखा जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अंतिम संस्कार में पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पीएम मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। उधर, पूरा पवार परिवार पैतृक गांव कोटेवाड़ी पहुंच चुका है।