हरियाणा राज्यसभा चुनाव में ‘खेला’ होने का डर! रोकी गई गिनती, मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

Haryana Rajya Sabha Election 2026: हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में मतगणना शुरू होने के तुरंत बाद रोक दी गई, जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 'खेला' या हेरफेर की आशंका जताई है और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है, जबकि भाजपा ने भी कांग्रेस के कुछ वोटों पर आपत्ति जताई है।