दिल्ली की महिलाओं की बल्ले-बल्ले! सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान, अगले 3 महीने तक फ्री बस यात्रा

यह कार्ड 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' पहल के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पर आधारित है। दिल्ली की निवासी महिलाएं इसे 50 नामित काउंटरों (जैसे DM/SDM कार्यालयों में) से नि:शुल्क प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए केवल आधार नंबर और मोबाइल नंबर से पंजीकरण कराना होता है। कार्ड से डीटीसी बसों में अनलिमिटेड मुफ्त यात्रा के अलावा मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में सशुल्क सुगम यात्रा संभव होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और पारदर्शी यात्रा प्रदान करना है, साथ ही पुरानी पेपर टिकट प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करना।