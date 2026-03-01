पश्चिम बंगाल चुनाव: लेफ्ट विंग ने जारी की 192 प्रत्याशियों की लिस्ट, जानें किन दिग्गजों को मिली जगह

वाम मोर्चा ने 192 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें से CPI(M)- 142 सीटों पर, फॉरवर्ड ब्लॉक- 21, RSP- 13, CPI- 14, RCPI- 1 और MCP- 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा कि शेष सीटों के लिए उम्मीदवारों को 3 से 4 दिनों के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा और उनकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई देश में नव-फासीवादी ताकतों, हमारे राज्य में निरंकुश गतिविधियों और इनके कारण लोगों को झेलनी पड़ रही कठिनाइयों के खिलाफ है। बोस ने आगे कहा कि हम राज्य में वामपंथी राजनीति को पुनर्जीवित करने और वामपंथी ताकतों को मजबूत करने के लिए भी संघर्ष करेंगे।