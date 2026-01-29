घटनास्थल पर साक्ष्य जुटा रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अजित दादा की अंतिम यात्रा में पहुंचे शरद पवार, फूट-फूटकर रोए समर्थक

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज अंतिम संस्कार बारामती में उनके पैतृक गांव में होगा। अजित दादा के अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। डिप्टी सीएम अजित पवार के पार्थिव शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। कुछ देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती आएंगे। अजित पवार के चाचा व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी अंतिम यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। वह विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हैं।