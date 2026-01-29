‘अब बस, थक चुका हूं…’ मौत से 5 दिन पहले आखिर क्यों ऐसा बोले थे अजित पवार?

पांच दिन पहले हुई आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए किरण गुजर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि अजित पवार ने खुद फोन कर कहा था कि मन बहुत ऊब गया है, कहीं बाहर चलते हैं। दोनों आधा दिन साथ घूमे, साथ भोजन किया। वही उनका आखिरी साथ का वक्त और आखिरी भोजन साबित हुआ। किरण गुजर के अनुसार, उस दौरान अजित दादा ने कहा था, राजनीति की इन बातों से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा है। अब मैं इन सब चीजों से थक चुका हूं। ये सारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं।