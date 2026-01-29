अलविदा ‘दादा’… पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि

अजित पवार का बारामती में अंतिम संस्कार (Photo: IANS)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले वरिष्ठ नेता के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया था। कल से ही बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पहुंचकर अपने लाडले नेता को श्रधांजलि दे रहे थे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए।
इस दुखद घटना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्यभर की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।
पुलिस ने प्लेन क्रैश के सिलसिले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है। इसके अलावा, एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच अपने हाथ में ले ली है।
वीएसआर द्वारा ऑपरेट किए जा रहे लीयरजेट 45 विमान में उप मुख्यमंत्री पवार के अलावा, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ), एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर, एक पायलट-इन-कमांड (पीआईसी) और एक सेकंड-इन-कमांड (एसआईसी) भी सवार थे। मृतकों की पहचान विदित जाधव (पुरुष) और पिंकी माली (महिला) के रूप में हुई है। पैसेंजर लिस्ट के अनुसार, क्रू मेंबर पीआईसी सुमित कपूर और एसआईसी शाम्भवी पाठक थे।
