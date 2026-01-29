29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अलविदा ‘दादा’… पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले वरिष्ठ नेता के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 29, 2026

Ajit Pawar's funeral

अजित पवार का बारामती में अंतिम संस्कार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले वरिष्ठ नेता के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया था। कल से ही बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पहुंचकर अपने लाडले नेता को श्रधांजलि दे रहे थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए।

इस दुखद घटना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्यभर की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

पुलिस ने प्लेन क्रैश के सिलसिले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है। इसके अलावा, एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच अपने हाथ में ले ली है।

वीएसआर द्वारा ऑपरेट किए जा रहे लीयरजेट 45 विमान में उप मुख्यमंत्री पवार के अलावा, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ), एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर, एक पायलट-इन-कमांड (पीआईसी) और एक सेकंड-इन-कमांड (एसआईसी) भी सवार थे। मृतकों की पहचान विदित जाधव (पुरुष) और पिंकी माली (महिला) के रूप में हुई है। पैसेंजर लिस्ट के अनुसार, क्रू मेंबर पीआईसी सुमित कपूर और एसआईसी शाम्भवी पाठक थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Jan 2026 12:37 pm

Published on:

29 Jan 2026 12:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अलविदा ‘दादा’… पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अरिजीत सिंह को चटाई धूल, फिर खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये सिंगर! 21 साल बाद सामने आया ये सच

अरिजीत सिंह को चटाई धूल, फिर खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये सिंगर! 21 साल बाद सामने आया ये सच
मनोरंजन

दिल्ली हाईकोर्ट से शाहरुख के बेटे आर्यन खान को मिली राहत, अदालत ने खारिज की अपील, जानें मामला

Delhi High Court Rejects Plea Against Bads of Bollywood
बॉलीवुड

16 साल की लड़की के दिखाए को-स्टार संग इंटीमेट सीन्स, फेमस TV शो पर फूटा लोगों का गुस्सा

Tv show Rimjhim Choti Umar Bada Safar Yashika Sharma at 16 Intimate Scene with adult co-star audience angry
TV न्यूज

60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं… मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल

60 की उम्र में हीरो कर सकते है रोमांटिक रोल, तो महिलाएं क्यों नहीं... मोना सिंह ने इंडस्ट्री के दोहरे रवैये पर क्यों उठाया सवाल
बॉलीवुड

‘अब बस, थक चुका हूं…’ मौत से 5 दिन पहले आखिर क्यों ऐसा बोले थे अजित पवार?

Ajit Pawar death
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.