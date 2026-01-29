अलविदा ‘दादा’… पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले वरिष्ठ नेता के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया था। कल से ही बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पहुंचकर अपने लाडले नेता को श्रधांजलि दे रहे थे।