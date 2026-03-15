Gas Crisis: थम गया पार्ले-जी का उत्पादन! खामगांव यूनिट बंद, 500 कर्मचारियों पर मंडराया संकट

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव की मार अब सीधे तौर पर स्थानीय उद्योगों पर पड़ने लगी है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव में स्थित 'शिवांगी बेकर्स' कंपनी, जो प्रसिद्ध 'पार्ले-जी' (Parle-G) बिस्कुट का उत्पादन करती है, पिछले गुरुवार से पूरी तरह बंद पड़ी है। इसका मुख्य कारण गैस की भारी किल्लत बताया जा रहा है। जिसने उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया है। कारखाने के बंद होने से वहां काम करने वाले करीब 500 कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।