नाजायज रिश्ते पर बनी बॉलीवुड की ये 5 फिल्में, एक में प्रेमिका संग अवैध संबंध बनाता है पति

Bollywood Movies on Extramarital affairs: भारतीय समाज में शादी को हमेशा पवित्र और अटूट बंधन माना गया है, लेकिन समय के साथ कई बार रिश्तों की परिभाषाएं बदलती हुई नजर आती हैं। इन्हीं बदलते सामाजिक सच को बॉलीवुड ने कई बार अपने सिनेमा में जगह दी है। खासतौर पर विवाहेतर संबंध जैसे संवेदनशील विषय पर बनी कुछ फिल्में न सिर्फ चर्चा में रहीं, बल्कि समाज को आईना भी दिखाती नजर आईं। ऐसे में नजर डालते हैं उन बॉलीवुड फिल्मों पर, जिन्होंने अवैध रिश्तों को कहानी का केंद्र बनाया।