बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के पोस्ट को Ajit Pawar के निधन से क्यों जोड़ रहे लोग? पूछ रहे AI से इसका मतलब

Amitabh Bachchan Cryptic Post: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर अमिताभ बच्चन में ऐसा पोस्ट में क्या लिख दिया… जिसका मतलब लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 28, 2026

ajit pawar

अजित पवार के निधन के बाद अमिताभ बच्चन का पोस्ट आया सामने (इमेज सोर्स: एक्स)

Amitabh Bachchan Cryptic Post: बारामती में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार की अचानक हुई मौत ने राजनीतिक हलकों में गहरा सन्नाटा बिखेर दिया है। 66 वर्षीय पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव की चार सभाओं को संबोधित करना था। लेकिन लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद सभी पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।

इसी बीच, अजित पवार के निधन के तुरंत बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया। जिसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग इसे समझने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जब अर्थ नहीं मिला तो उन्होंने सीधे AI से इसका मतलब पूछने लगे। आखिर बिग बी के उस क्रिप्टिक संदेश का मतलब क्या है?

ऐसा क्या लिख दिया ‘बिग बी’ ने पोस्ट में…?

अमिताभ बच्चन ने एक्स पर एक ऐसी लाइन लिख दी, जिसे पढ़कर लोग उलझ गए। उन्होंने पोस्ट किया- “लड़ेंगे बच्चू, आखिरी दम तक।” बस, फिर क्या था! सोशल मीडिया पर लोग इस वाक्य का मतलब खोजने में जुट गए। कई यूजर्स ने तो सीधे ‘Grok’ से पूछ लिया कि “ये लाइन किस संदर्भ में लिखी है? क्या ये किसी यूजीसी के खिलाफ है?” इनके कोड का भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा।”

कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि जब अजित पवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अमिताभ ने उस पर कुछ क्यों नहीं लिखा? उनकी ये चुप्पी और क्रिप्टिक पोस्ट दोनों ही मिलकर सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू कर गए।

इन सेलेब्स ने जताया दुख

बता दें एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन से राजनीतिक गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई घटना को पीड़ादायक और हृदयविदारक बता रहा है। अब बॉलीवुड सेलेब्स ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। पवन कल्याण और रितेश देशमुख, निर्माता मधुर भंडारकर, अजय देवगन, अभिनेता अनुपम खेर, भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन समेत कई सेलेब्स ने घटना पर दुख जताया है।

Arijit Singh: एक झटके में टूट गया करोड़ों फैंस का दिल, अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट
बॉलीवुड
Arijit

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

अमिताभ बच्चन

Entertainment

UGC

UGC विवाद

29 Jan 2026 01:27 pm

28 Jan 2026 07:49 pm

