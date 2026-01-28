अमिताभ बच्चन के पोस्ट को Ajit Pawar के निधन से क्यों जोड़ रहे लोग? पूछ रहे AI से इसका मतलब

Amitabh Bachchan Cryptic Post: बारामती में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार की अचानक हुई मौत ने राजनीतिक हलकों में गहरा सन्नाटा बिखेर दिया है। 66 वर्षीय पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव की चार सभाओं को संबोधित करना था। लेकिन लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद सभी पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।