अमिताभ बच्चन के पोस्ट को Ajit Pawar के निधन से क्यों जोड़ रहे लोग? पूछ रहे AI से इसका मतलब

अजित पवार के निधन के बाद अमिताभ बच्चन का पोस्ट आया सामने (इमेज सोर्स: एक्स)
Amitabh Bachchan Cryptic Post: बारामती में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार की अचानक हुई मौत ने राजनीतिक हलकों में गहरा सन्नाटा बिखेर दिया है। 66 वर्षीय पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव की चार सभाओं को संबोधित करना था। लेकिन लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद सभी पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।
इसी बीच, अजित पवार के निधन के तुरंत बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया। जिसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग इसे समझने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जब अर्थ नहीं मिला तो उन्होंने सीधे AI से इसका मतलब पूछने लगे। आखिर बिग बी के उस क्रिप्टिक संदेश का मतलब क्या है?
अमिताभ बच्चन ने एक्स पर एक ऐसी लाइन लिख दी, जिसे पढ़कर लोग उलझ गए। उन्होंने पोस्ट किया- “लड़ेंगे बच्चू, आखिरी दम तक।” बस, फिर क्या था! सोशल मीडिया पर लोग इस वाक्य का मतलब खोजने में जुट गए। कई यूजर्स ने तो सीधे ‘Grok’ से पूछ लिया कि “ये लाइन किस संदर्भ में लिखी है? क्या ये किसी यूजीसी के खिलाफ है?” इनके कोड का भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा।”
कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि जब अजित पवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अमिताभ ने उस पर कुछ क्यों नहीं लिखा? उनकी ये चुप्पी और क्रिप्टिक पोस्ट दोनों ही मिलकर सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू कर गए।
बता दें एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन से राजनीतिक गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई घटना को पीड़ादायक और हृदयविदारक बता रहा है। अब बॉलीवुड सेलेब्स ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। पवन कल्याण और रितेश देशमुख, निर्माता मधुर भंडारकर, अजय देवगन, अभिनेता अनुपम खेर, भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन समेत कई सेलेब्स ने घटना पर दुख जताया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
UGC विवाद