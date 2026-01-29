29 जनवरी 2026,

Ajit Pawan Funeral Video: अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रितेश देशमुख, वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

Ajit Pawan Funeral Video: अजित पवार के अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। इस दौरान रितेश देशमुख का वीडियो भी सामने आया है, अब लोग कमेंट कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 29, 2026

Ajit pawa funeral video Riteish Deshmukh Pays Last Respect To Dada In Baramati Visuals Surface

अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रितेश देशमुख

Ajit Pawar Funeral Video: महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब खबर आई कि अजित पवार जिस प्लेन से सफर कर रहे थे वह क्रैश हो गया है। लोग जानने में लग गए कि क्या वह जिंदा है या नहीं? लेकिन कुछ ही समय में सब साफ हो गया और ब्रेकिंग न्यूज आई कि अजित पवार भी इस हादसे में चल बसे। उनकी शिनाख्त उनकी घड़ी से की गई।

अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रितेश देशमुख (Ajit Pawar Funeral Video)

ऐसे में निधन के बाद अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार 29 जनवरी को उनके पैतृक गांव काटेवाडी बारामती में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बुधवार को हुए दर्दनाक विमान हादसे में उनकी असमय मृत्यु ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। 'अजित दादा' के नाम से मशहूर इस दिग्गज नेता को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान स्पोर्ट्स ग्राउंड में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसमें बॉलीवुड का जाना-माना नाम रितेश देशमुख भी पहुंचे।

भावुक नजर आए रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh Instagram)

रितेश का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्हें बेहद गंभीर मुद्रा में पवार परिवार के सदस्यों के साथ खड़े देखा गया। रितेश और पवार परिवार के संबंध काफी पुराने और गहरे रहे हैं। रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख खुद महाराष्ट्र के लगातार 2 बार सीएम रहे थे। वहीं, अजित पवार के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए रितेश ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश भी लिखा था।

रितेश देशमुख ने अजित पवार के निधन पर जताया था दुख (Riteish Deshmukh On Ajit Pawar Death)

रितेश ने कहा, "अजित दादा के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया है। वह महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक थे। काम चोरी करने वालों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी और वह हमेशा अपने आस-पास के लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे उनके साथ कई बार बातचीत का मौका मिला, मैं उनकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा।"

नम आंखों से दी गई विदाई

बता दें, अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान माहौल काफी गमगीन नजर आया था। अजित पवार के पार्थिव शरीर को सुबह बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अस्पताल से उनके गांव कातेवाडी लाया गया था। इस दौरान हजारों समर्थकों ने 'अजित दादा अमर रहें' के नारे लगाए। अंतिम विदाई देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित देश भर के बड़े राजनेता बारामती पहुंचे थे।

अजित पवार का फिल्म इंडस्ट्री से था खास कनेक्शन, बेहद कम लोग जानते होंगे ये बात…
बॉलीवुड
Ajit Pawar death in plash crash deputy cm in maharashtra his Bollywood Connection people not know

