Ajit Pawan Funeral Video: अजित पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रितेश देशमुख, वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

ऐसे में निधन के बाद अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार 29 जनवरी को उनके पैतृक गांव काटेवाडी बारामती में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बुधवार को हुए दर्दनाक विमान हादसे में उनकी असमय मृत्यु ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। 'अजित दादा' के नाम से मशहूर इस दिग्गज नेता को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान स्पोर्ट्स ग्राउंड में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसमें बॉलीवुड का जाना-माना नाम रितेश देशमुख भी पहुंचे।