बेटा सीधा है, बेटी तो… बच्चो के डेटिंग पर ट्विंकल खन्ना की बेबाक राय वायरल

ट्विंकल ने 'द प्रिंट' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी बेटी नितारा के साथ हुए एक हालिया घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान किसी बात पर उनकी बेटी के साथ बहस हो गई थी। ट्विंकल ने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि उस बहस में वो गलत थीं और उनकी बेटी सही थी। उन्होंने नितारा से कहा, "मुझे कभी भी परफेक्ट मत समझना। मैं भी तुम्हारी तरह ही कमियों से भरी इंसान हूं, इसलिए मुझे जैसी मैं हूं, वैसी ही एक्सेप्ट करो।"