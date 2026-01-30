बेटा सीधा है, बेटी तो… बच्चो के डेटिंग पर ट्विंकल खन्ना की बेबाक राय वायरल

ट्विंकल खन्ना (सोर्स: x @mrsfunnybones अकाउंट के द्वारा)
Twinkle Khanna On Dating Advice To Kids:बॉलीवुड की 'मिसेज फनीबोन्स' यानी ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दोनों बच्चों, बेटे आरव (24) और बेटी नितारा (13) की अलग-अलग पर्सनैलिटी पर खुलकर बात की है। ट्विंकल ने बताया कि उनके दोनों बच्चे स्वभाव में एक-दूसरे से बहुत अलग हैं और इसी वजह से वो दोनों को अलग-अलग तरह की जीवन जीने के सलाह देती हैं।
ट्विंकल ने 'द प्रिंट' को दिए एक इंटरव्यू में अपनी बेटी नितारा के साथ हुए एक हालिया घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान किसी बात पर उनकी बेटी के साथ बहस हो गई थी। ट्विंकल ने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि उस बहस में वो गलत थीं और उनकी बेटी सही थी। उन्होंने नितारा से कहा, "मुझे कभी भी परफेक्ट मत समझना। मैं भी तुम्हारी तरह ही कमियों से भरी इंसान हूं, इसलिए मुझे जैसी मैं हूं, वैसी ही एक्सेप्ट करो।"
जब ट्विंकल से पूछा गया कि वो अपने बच्चों को डेटिंग और रिश्तों को लेकर क्या सलाह देती हैं, तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा आरव बचपन से ही बहुत सीधा और सरल स्वभाव का (Soft Hearted) है। ट्विंकल को हमेशा ये चिंता रहती है कि लोग उसकी शराफत का गलत फायदा न उठा लें। इसलिए वो आरव को हमेशा कहती हैं कि उन्हें थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए और लोगों के साथ व्यवहार में अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए।
तो वहीं, 13 साल की बेटी नितारा के लिए ट्विंकल की सलाह बिल्कुल उलटा है। ट्विंकल का मानना है कि नितारा स्वभाव से थोड़ी तेज और आक्रामक है और वो नितारा को सलाह देती हैं कि उसे अपनी बाउंड्री थोड़ी कम करनी चाहिए और व्यवहार में थोड़ी नरमी लानी चाहिए, चाहे दोस्ती हो, रिश्ता हो या डेटिंग, इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से संतुलन बनाना सीखो।
बता दें, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी साल 2001 में हुई थी। उनके दोनों बच्चे, आरव और नितारा, फिल्मी चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं और वे पब्लिक इवेंट्स और मीडिया के सामने बहुत कम नजर आते हैं। ट्विंकल हमेशा अपनी किताबों और लेखों में अपने बच्चों के साथ होने वाले मजेदार किस्सों को शेयर करती रहती हैं, जिसे उनके फैंस काफी पसंद करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग