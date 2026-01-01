6 दिन जेल की हवा खाने के बाद सलाखों से बाहर आएंगे डायरेक्टर KRK, ओशिवारा फायरिंग केस में मिली जमानत

KRK के वकील ने कहा कि एक अनजान आदमी ने दो अलग-अलग फ्लैट्स पर फायरिंग की। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी 400 मीटर है और हथियारों की रेंज 20 मीटर है। उन्होंने एक बयान में कहा, “मैं उस आदमी को नहीं जानता। कोई जान-पहचान वाला नहीं है, फायरिंग का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि मैं फेसबुक पर कमेंट करता हूं, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरे पास लाइसेंस है। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं पिछले कई सालों से मुंबई में हूं, मेरे भागने का कोई चांस नहीं है।”