मुनव्वर फारुकी ने EX के गाने पर लगाए ठुमके, पत्नी की एक झलक ने मचा दिया बवाल, VIDEO वायरल

पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब डांस फ्लोर पर आयशा खान का हिट गाना 'शरारत' बजने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा (जो इस गाने का हिस्सा भी हैं) मुनव्वर को डांस फ्लोर पर खींचती हैं और शुरू में मुनव्वर थोड़ा हिचकिचाते हैं और इशारा करते हैं कि उन्हें स्टेप्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही गाने की धुन तेज होती है, मुनव्वर खुद को रोक नहीं पाते और क्रिस्टल के साथ ताल से ताल मिलाने लगते हैं।