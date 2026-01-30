मुनव्वर फारुकी ने EX के गाने पर लगाए ठुमके, पत्नी की एक झलक ने मचा दिया बवाल, VIDEO वायरल

मुनव्वर फारुकी (सोर्स: mehwar_a_piya के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
Munawar Faruqui Birthday Video Viral: फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विनर मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) 28 जनवरी को 34 साल के हो गए। इस खास मौके पर उन्होंने मुंबई में एक स्पेशल बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की, लेकिन इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें मुनव्वर अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड आयशा खान के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं।
पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब डांस फ्लोर पर आयशा खान का हिट गाना 'शरारत' बजने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा (जो इस गाने का हिस्सा भी हैं) मुनव्वर को डांस फ्लोर पर खींचती हैं और शुरू में मुनव्वर थोड़ा हिचकिचाते हैं और इशारा करते हैं कि उन्हें स्टेप्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही गाने की धुन तेज होती है, मुनव्वर खुद को रोक नहीं पाते और क्रिस्टल के साथ ताल से ताल मिलाने लगते हैं।
अब मुनव्वर को अपनी एक्स के गाने पर डांस करता देख जहां सोशल मीडिया यूजर्स आयशा खान को टैग करने लगे, तो वहीं सबकी नजरें मुनव्वर की पत्नी मेहजबीन कोटवाला पर टिक गईं। वीडियो में दिख रहा है कि मेहजबीन मुनव्वर के बिल्कुल बगल में खड़ी हैं और जब मुनव्वर डांस कर रहे होते हैं, तो वो बड़े चाव से तालियां बजाकर उन्हें चीयर कर रही हैं। फैंस मेहजबीन की इस मैच्योरिटी और सपोर्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
दरअसल, पार्टी के एक और वीडियो में मुनव्वर 2 बड़े 'चार-टियर' केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। केक काटने के बाद उन्होंने सबसे पहला टुकड़ा अपनी पत्नी मेहजबीन को खिलाया और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में अरबाज खान, शूरा खान, सोनाली बेंद्रे, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एली गोनी, अभिषेक कुमार, सना मकबूल और ओरी जैसे कई नामी सितारे शामिल हुए।
पार्टी की खूबसूरत फोटोज शेयर करते हुए मुनव्वर फारुकी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट भी लिखा, "बर्थडे पोस्ट! हर रोज समझ आता है कि प्यार, दोस्ती और रिश्तों की दुआ कितनी जरूरी है। हर साल इसे और स्पेशल बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया।" बता दें, मुनव्वर के डांस के साथ मेहजबीन की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। फिलहाल, सोशल मीडिया पर 'मुनव्वर के मूव्स' और 'मेहजबीन की मुस्कान' छाई हुई है।
