24, 25, 26, 27 जनवरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे फेमस फिल्ममेकर KRK, कोर्ट ने भेजा जेल

KRK Bandra Court Update: मुंबई में ओशिवारा फायरिंग केस ने नया मोड़ ले लिया है। मशहूर फिल्ममेकर और एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ KRK की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अंधेरी के नालंदा सोसाइटी में 18 जनवरी को हुई फायरिंग की जांच में उनका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 24 25, 26 और 27 जनवरी तक यानी की 96 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। दो गोलियों के बरामद होने वाली इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके और फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है, अब सभी की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई और जांच में आने वाले खुलासों पर टिकी हैं।