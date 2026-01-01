30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज

Shatak Teaser Out: रियल बेस्ड इंसिडेंट पर आधारित साल 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म में से एक ‘शतक' का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 30, 2026

Shatak Teaser Out

फिल्म 'शतक' का टीजर आउट (इमेज सोर्स: वेदिका एक्स स्क्रीनशॉट)

Shatak Movie Release Date: साल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक ‘शतक’ का टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत “मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया…” जैसी दिल दहला देने वाली लाइन से होती है।

सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सौ साल की यात्रा, उसके विचारों, संघर्षों और समाज में किए गए कामों पर रोशनी डालती है। टीजर देखकर साफ है कि ‘शतक’ सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगी, बल्कि उन गलियों तक भी ले जाएगी, जहां वर्षों से बने कई भ्रम और गलतफहमियां पलती रही हैं।

टीजर में दिखा आरएसएस का योगदान

टीजर देखकर लगता है कि फिल्म सिर्फ विवादों या चर्चाओं पर नहीं बनी है, बल्कि यह आरएसएस के इतिहास, उसके विचारों और समय के साथ हुए बदलावों को सही तरीके से दिखाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि आजादी की लड़ाई में संघ का क्या योगदान था, किस-किस समय उस पर प्रतिबंध लगे और आपातकाल जैसे बड़े घटनाक्रमों में क्या हुआ।

फिल्म को लेकर निर्माता-निर्देशक ने क्या कहा?

फिल्म के निर्माता वीर कपूर ने बताया कि यह फिल्म किताबों, दस्तावेजों और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर बनाई गई है। उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की है कि आरएसएस की विचारधारा और उसकी यात्रा को एक साथ जोड़कर फिल्म की भाषा में दिखाया जाए।

उन्होंने कहा कि 1875 से 1950 के बीच कई आंदोलन शुरू हुए, लेकिन संघ ऐसा संगठन रहा जो बिना टूटे लगातार आगे बढ़ता रहा और यही उसकी बड़ी ताकत है। फिल्म की टैगलाइन "ना रुके, ना थके, ना झुके" इसी बात को दर्शाती है।

वहीं फिल्म के निर्देशक आशीष मॉल ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक निजी अनुभव जैसी रही। रिसर्च करते समय उन्हें संघ से जुड़े कई ऐसे पहलू समझ में आए जिन पर आम तौर पर बात नहीं होती। उनका कहना है कि इस फिल्म के ज़रिए वे समाज में मौजूद गलतफहमियों को ईमानदारी से सामने लाना चाहते थे।

जानकारी के लिए बता दें, यह फिल्म 19 फरवरी 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

गौरव खन्ना संग तलाक की अफवाहों पर एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी- बोलीं- मैं खुद को मां बनते हुए नहीं देखती…
TV न्यूज
Gaurav Khanna-Akanksha Chamola Divorce Rumours

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

30 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

6 दिन जेल की हवा खाने के बाद सलाखों से बाहर आएंगे डायरेक्टर KRK, ओशिवारा फायरिंग केस में मिली जमानत

KRK Update
बॉलीवुड

‘वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हैं’, अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा का बयान आया सामने

Malaika Arora-Arjun Kapoor Update
बॉलीवुड

मुनव्वर फारुकी ने EX के गाने पर लगाए ठुमके, पत्नी की एक झलक ने मचा दिया बवाल, VIDEO वायरल

मुनव्वर फारुकी (सोर्स: mehwar_a_piya के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

Border 2 Vs Mardaani 3: ‘बॉर्डर 2’ के बॉक्स ऑफिस को हिला देगी रानी की ‘मर्दानी 3’? जानें दिल और दिमाग की इस टक्कर का विश्लेषण

Border 2 Vs Mardaani 3 Box Office Analysis
बॉलीवुड

Mardaani 3 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी रानी की ‘मर्दानी 3’, पॉपकोर्न घर में बनाकर ले पाएंगे मजा

Mardaani 3 OTT Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.