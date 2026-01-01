‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज

टीजर देखकर लगता है कि फिल्म सिर्फ विवादों या चर्चाओं पर नहीं बनी है, बल्कि यह आरएसएस के इतिहास, उसके विचारों और समय के साथ हुए बदलावों को सही तरीके से दिखाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि आजादी की लड़ाई में संघ का क्या योगदान था, किस-किस समय उस पर प्रतिबंध लगे और आपातकाल जैसे बड़े घटनाक्रमों में क्या हुआ।