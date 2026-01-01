‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज

फिल्म 'शतक' का टीजर आउट (इमेज सोर्स: वेदिका एक्स स्क्रीनशॉट)
Shatak Movie Release Date: साल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक ‘शतक’ का टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। टीजर की शुरुआत “मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया…” जैसी दिल दहला देने वाली लाइन से होती है।
सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सौ साल की यात्रा, उसके विचारों, संघर्षों और समाज में किए गए कामों पर रोशनी डालती है। टीजर देखकर साफ है कि ‘शतक’ सिर्फ कहानी नहीं सुनाएगी, बल्कि उन गलियों तक भी ले जाएगी, जहां वर्षों से बने कई भ्रम और गलतफहमियां पलती रही हैं।
टीजर देखकर लगता है कि फिल्म सिर्फ विवादों या चर्चाओं पर नहीं बनी है, बल्कि यह आरएसएस के इतिहास, उसके विचारों और समय के साथ हुए बदलावों को सही तरीके से दिखाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि आजादी की लड़ाई में संघ का क्या योगदान था, किस-किस समय उस पर प्रतिबंध लगे और आपातकाल जैसे बड़े घटनाक्रमों में क्या हुआ।
फिल्म के निर्माता वीर कपूर ने बताया कि यह फिल्म किताबों, दस्तावेजों और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर बनाई गई है। उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की है कि आरएसएस की विचारधारा और उसकी यात्रा को एक साथ जोड़कर फिल्म की भाषा में दिखाया जाए।
उन्होंने कहा कि 1875 से 1950 के बीच कई आंदोलन शुरू हुए, लेकिन संघ ऐसा संगठन रहा जो बिना टूटे लगातार आगे बढ़ता रहा और यही उसकी बड़ी ताकत है। फिल्म की टैगलाइन "ना रुके, ना थके, ना झुके" इसी बात को दर्शाती है।
वहीं फिल्म के निर्देशक आशीष मॉल ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए एक निजी अनुभव जैसी रही। रिसर्च करते समय उन्हें संघ से जुड़े कई ऐसे पहलू समझ में आए जिन पर आम तौर पर बात नहीं होती। उनका कहना है कि इस फिल्म के ज़रिए वे समाज में मौजूद गलतफहमियों को ईमानदारी से सामने लाना चाहते थे।
जानकारी के लिए बता दें, यह फिल्म 19 फरवरी 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
