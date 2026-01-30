30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

Mardaani 3 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी रानी की ‘मर्दानी 3’, पॉपकोर्न घर में बनाकर ले पाएंगे मजा

Mardaani 3 OTT Release: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 30, 2026

Mardaani 3 OTT Release

Mardaani 3 OTT Release (सोर्स- IMDb)

Mardaani 3 OTT Release: रानी मुखर्जी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'मर्दानी 3' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म को दर्शकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, वहीं थिएटर्स में रानी के फैंस बाहर निकलकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप फिल्म के थिएटर्स से उतरकर ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। फिल्म आखिर किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, इस सवाल का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा।

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी फिल्म? (Mardaani 3 OTT Release)

फिल्म के आखिर में इस बात से पर्दा हटा दिया जाता है कि फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर है नेटफ्लिक्स। जी हां, रानी की ये फिल्म अपने थिएटर रनटाइम के बाद नेटफ्लिक्स पर ही दस्तक देने वाली है। तो अगर आप फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर नहीं देखना चाहते तो आपको कम से कम 6 हफ्तों का इंतजार करना होगा इसे नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए।

फिल्म में स्टारकास्ट का दिखा दम

दमदार एक्शन करते हुए जब पर्दे पर रानी मुखर्जी पुलिस की वर्दी में दस्तक देती हैं तो अपने-आप सीटियां और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देती हैं। रानी की एक्टिंग इस फिल्म की जान है। कहीं पर भी वो अपने किरदार से बाहर नहीं आतीं। उनसे ज्यादा अभिनय उनकी आंखें करते हुए नजर आती हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि फिल्म की जान है शिवानी लेकिन यहां पर दूसरे कलाकारों ने भी रानी को खूब टक्कर दी है। अम्मा के किरदार में मल्लिका प्रसाद खुद से नफरत कराने में एकदम कामयाब रहती हैं। उनकी एक्टिंग भी जानदार है। फिल्म में किसी भी कलाकार ने अपने अभिनय को छोड़ा नहीं है और यही खासियत दर्शकों को फिल्म से बांधे रखती है। इसके अलावा वश 2 फेम एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने भी अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया है।

कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न

शुरुआत में ये कहानी दो बच्चियों की किडनैपिंग से शुरु होती है। यूपी के बुलंदशहर में हुई वारदात को कुछ गुंडे अंजाम देते हैं। देखने से लगता है कि कोई आम अपहरण का मामला है। फिर पता चलता है कि एक बेटी तुर्की के इंडियन एंबेसडर की बेटी है, जिसके बाद मामला हाई-प्रोफाइल हो जाता है। अब सारा दारोमदार सोंपा जाता है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय को, जो पहले ही मानव तस्करी के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिखाई जाती हैं। किडनैपर्स को जैसे ही पता चलता है कि बच्ची रुहानी एंबेसडर की बेटी है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है अम्मा की। अम्मा पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रही है। इसके बाद फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल से भरे कई ट्विस्ट और टर्न दिखाए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Mardaani 3 Review: नाखून चबाने पर मजबूर करेंगे सस्पेंस-थ्रिल से भरे मोड़, पैसा वसूल है रानी की ‘मर्दानी 3’ लेकिन यहां हुई हल्की चूक
बॉलीवुड
Mardaani 3 Movie Review

Updated on:

30 Jan 2026 02:42 pm

Published on:

30 Jan 2026 02:40 pm

Mardaani 3 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी रानी की 'मर्दानी 3', पॉपकोर्न घर में बनाकर ले पाएंगे मजा
