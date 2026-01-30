Mardaani 3 OTT Release: इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी रानी की ‘मर्दानी 3’, पॉपकोर्न घर में बनाकर ले पाएंगे मजा

दमदार एक्शन करते हुए जब पर्दे पर रानी मुखर्जी पुलिस की वर्दी में दस्तक देती हैं तो अपने-आप सीटियां और तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देती हैं। रानी की एक्टिंग इस फिल्म की जान है। कहीं पर भी वो अपने किरदार से बाहर नहीं आतीं। उनसे ज्यादा अभिनय उनकी आंखें करते हुए नजर आती हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि फिल्म की जान है शिवानी लेकिन यहां पर दूसरे कलाकारों ने भी रानी को खूब टक्कर दी है। अम्मा के किरदार में मल्लिका प्रसाद खुद से नफरत कराने में एकदम कामयाब रहती हैं। उनकी एक्टिंग भी जानदार है। फिल्म में किसी भी कलाकार ने अपने अभिनय को छोड़ा नहीं है और यही खासियत दर्शकों को फिल्म से बांधे रखती है। इसके अलावा वश 2 फेम एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने भी अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया है।