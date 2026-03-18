नोरा फतेही के अश्लील गाने पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, सफाई देते हुए कह गए बड़ी बात, बोले- गलत तरीके से लिया गया

Director Prem On Nora Fatehi Vulgar Song Controversy: साउथ सिनेमा की मच अवेटेड फिल्म 'केडी: द डेविल' इन दिनों रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। गाने के बोल, उसके विजुअल और महिलाओं की प्रस्तुति को लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के निर्देशक प्रेम ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।