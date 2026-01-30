‘भाभी, भैया का अकाउंट कहां गया’, विराट का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होते ही अनुष्का शर्मा से पूछने लगे लोग, कमेंट्स की आई बाढ़

Virat Kohli Instagram Account Missing (सोर्स- एक्स)
Virat Kohli Instagram Account Missing: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई मैच या रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया से अचानक गायब होना है। जैसे ही फैंस ने देखा कि विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च करने पर दिखाई नहीं दे रहा, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। देखते ही देखते ये चर्चा आग की तरह फैल गई कि आखिर विराट कोहली के साथ ऐसा क्या हुआ।
क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहा। उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी अचानक गायब हो गए हैं। यही वजह है कि फैंस के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या विराट ने खुद सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है या फिर उनका अकाउंट किसी तकनीकी कारण से सस्पेंड हो गया है। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
विराट कोहली के अकाउंट के गायब होते ही फैंस सीधे उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच गए। अनुष्का के हालिया पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई। किसी ने सिर्फ सवालिया निशान डाले, तो किसी ने भावुक अंदाज़ में विराट को वापस आने की अपील की। एक यूजर ने लिखा, 'लौट आओ कोहली जी', तो दूसरे ने मजाकिया लहजे में पूछा, 'भाभी, भैया का अकाउंट कहां चला गया?' कुछ फैंस ने तो अनुष्का से सीधे अनुरोध किया कि वो विराट से कहें कि अपना अकाउंट जल्द से जल्द दोबारा एक्टिव करें।
सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर मीम्स और मज़ेदार कमेंट्स की भी भरमार देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हुए लिखा कि कहीं विराट ने सबको ब्लॉक तो नहीं कर दिया। वहीं कुछ फैंस ने इसे डिजिटल डिटॉक्स से जोड़कर देखा और कहा कि शायद विराट कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं।
दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे मामले पर न तो विराट कोहली की ओर से, न ही उनकी टीम या अनुष्का शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसे में फैंस की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। क्रिकेट जगत के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक विराट कोहली का इस तरह अचानक सोशल मीडिया से गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है।
फिलहाल ये साफ नहीं है कि यह जानबूझकर लिया गया ब्रेक है या फिर किसी तकनीकी समस्या का नतीजा। लेकिन इतना तय है कि विराट कोहली की मौजूदगी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक अकाउंट तक सीमित नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं से जुड़ी हुई है। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि विराट कोहली या उनके परिवार की तरफ से इस रहस्य पर से पर्दा कब उठाया जाएगा।
