‘भाभी, भैया का अकाउंट कहां गया’, विराट का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होते ही अनुष्का शर्मा से पूछने लगे लोग, कमेंट्स की आई बाढ़

विराट कोहली के अकाउंट के गायब होते ही फैंस सीधे उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच गए। अनुष्का के हालिया पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई। किसी ने सिर्फ सवालिया निशान डाले, तो किसी ने भावुक अंदाज़ में विराट को वापस आने की अपील की। एक यूजर ने लिखा, 'लौट आओ कोहली जी', तो दूसरे ने मजाकिया लहजे में पूछा, 'भाभी, भैया का अकाउंट कहां चला गया?' कुछ फैंस ने तो अनुष्का से सीधे अनुरोध किया कि वो विराट से कहें कि अपना अकाउंट जल्द से जल्द दोबारा एक्टिव करें।