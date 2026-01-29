फेमस प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार की खोली पोल, किया ये खुल्लम-खुल्ला दावा

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब शो में बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने अक्षय कुमार के साथ अपने अनुभव खुलकर बताए। उन्होंने कहा कि अक्षय पहले उनके अच्छे दोस्त थे और साथ में स्पोर्ट्स भी खेलते थे। इसलिए जब अक्षय के साथ फिल्म बनाने का मौका आया, तो उन्होंने बिना सोचे-समझे हां कर दी। उस समय नागेश ‘इकबाल’ और ‘डोर’ जैसी फिल्मों से पहचान बना रहे थे, अक्षय को भी फिल्म का सब्जेक्ट पसंद आया था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही हालात मुश्किल होने लगे।