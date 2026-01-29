29 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

फेमस प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार की खोली पोल, किया ये खुल्लम-खुल्ला दावा

Akshay Kumar Fee Allegations: फेमस प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार की फीस लेकर बड़ा दावा किया है, उन्होंने बताया कि कैसे एक्टर अपनी फीस बढ़वाते हैं। वो पहले 15 फिर 21-27-33 और बाद में 36 करोड़ तक कैसे पहुंच जाते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 29, 2026

AKSHAY KUMAR

अक्षय कुमार को लेकर फेमस प्रोड्यूसर का बड़ा दावा (इमेज सोर्स: एक्स)

Akshay Kumar Fee Controversy: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों हलचल मची है, वजह हैं फेमस प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह, जिन्होंने अक्षय कुमार की फीस को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि हर कोई चौंक गया। प्रोड्यूसर के मुताबिक, अक्षय कुमार पहले बिजनेसमैन हैं, बाद में एक एक्टर। उनकी फीस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है, वह पहले 15 करोड़ से शुरू करते हैं फिर 21, 27, 33 और आखिरकार 36 करोड़ तक अपनी फीस का डिमांड करते हैं।

फेमस प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने किया खुलासा

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब शो में बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने अक्षय कुमार के साथ अपने अनुभव खुलकर बताए। उन्होंने कहा कि अक्षय पहले उनके अच्छे दोस्त थे और साथ में स्पोर्ट्स भी खेलते थे। इसलिए जब अक्षय के साथ फिल्म बनाने का मौका आया, तो उन्होंने बिना सोचे-समझे हां कर दी। उस समय नागेश ‘इकबाल’ और ‘डोर’ जैसी फिल्मों से पहचान बना रहे थे, अक्षय को भी फिल्म का सब्जेक्ट पसंद आया था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही हालात मुश्किल होने लगे।

शैलेन्द्र ने बताया कि फिल्म 30–35 करोड़ की थी और मूल रूप से मुन्नार में शूट होनी थी। लेकिन अक्षय के बिजी शेड्यूल के कारण उन्हें लोकेशन बदलनी पड़ी। टीम मुन्नार से कनाडा के कैलगरी पहुंचीं, फिर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन भी गई। यह फिल्म 2008 में अक्षय की हिट फिल्म ‘सिंह इज किंग’ के बाद रिलीज होने वाली थी।

उन्होंने दावा किया कि ‘सिंह इज किंग’ का आइडिया उन्होंने ही अक्षय को दिया था। कहानी असल में पंजाब के एक सरदार की थी जो कोहिनूर वापस लाता है। अक्षय को यह कहानी पसंद आई और उन्होंने फिल्म अपने हाथ में ले ली। बाद में ‘8 x 10 तस्वीर’ रिलीज हुई, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। शैलेन्द्र ने फीस का कुछ हिस्सा वापस मांगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस घटना के बाद उन्होंने फिल्में बनाना ही छोड़ दिया।

अक्षय कुमार पहले बिजनेसमैन हैं, बाद में एक एक्टर…

शैलेंद्र ने बातचीत में यह भी बताया कि अक्षय कुमार अपनी फीस बढ़ाने का तरीका बहुत समझदारी से अपनाते हैं। उनके मुताबिक, वैसे तो अक्षय स्पोर्टिंग इंसान हैं, लेकिन पैसों के मामले में बेहद चालाक बिजनेसमैन। शैलेंद्र ने कहा कि अक्षय हर प्रोजेक्ट में धीरे-धीरे अपनी फीस बढ़ाते हैं और ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आखिर में उन्हें वही रकम मिले जो वे चाहते हैं।

उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा, “मान लीजिए अक्षय पहले 15 करोड़ लेते हैं। अगली बार वे इसे 21 करोड़ तक बढ़ा देंगे। फिर किसी फिल्म के बारे में अपनी फीस बताकर 21 करोड़ से बात 27 करोड़ तक पहुंचा देते है। इसके बाद वह अपने लकी नंबर 9 का जिक्र करेंगे, तो अगर बात 33 करोड़ पर अटकी है, तो वह इसे आसानी से बढ़ाकर 36 करोड़ कर देंगे।”

Published on:

29 Jan 2026 08:28 pm

