Dhurandhar 2 Box Office Collection: ओपनिंग डे पर टूटे कई रिकॉर्ड, ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने छापे इतने करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1 (सोर्स- एक्स )
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल 'धुरंधर 2' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का क्रेज रिलीज से पहले ही देखने को मिल रहा था, जिसका असर इसकी ओपनिंग कमाई में साफ नजर आया।
रिलीज से पहले ही फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज ने माहौल गर्म कर दिया था। दर्शकों की भारी भीड़ और एडवांस बुकिंग ने साफ कर दिया था कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। हालांकि, कुछ शहरों में प्रिव्यू शोज के दौरान तकनीकी दिक्कतें और शो कैंसिल होने जैसी समस्याएं भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज से पहले ही अपने पेड प्रिव्यू शोज से लगभग 43 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वहीं, ओपनिंग डे पर फिल्म ने करीब 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन जोड़ लिया। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन पहले ही दिन 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल करता है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फिल्म अपने पहले पार्ट 'धुरंधर' से आगे निकल पाएगी या नहीं। शुरुआती आंकड़े तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा वीकेंड पर होगी।
फिल्म की कहानी पहले भाग से आगे बढ़ती है, लेकिन इसकी शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। इस बार दर्शकों को हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रंगी के अतीत की झलक देखने को मिलती है। फिल्म में जासूसी, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण है, जिसने दर्शकों को सीट से बांधे रखा।
सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म में ‘बड़े साहब’ के किरदार को लेकर रही। इस रहस्यमयी किरदार का खुलासा क्लाइमैक्स के करीब होता है, जिसने फैंस को चौंका दिया। फिल्म का अंत भी ऐसा रखा गया है, जिससे इसके तीसरे पार्ट की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने पहले पार्ट की तरह ही इस बार भी कहानी को बड़े पैमाने पर पेश किया है। अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने फिल्म में अपने-अपने किरदारों से कहानी को मजबूत बनाया है। वहीं, नए कलाकारों की एंट्री ने भी फिल्म में ताजगी भर दी है।
ओपनिंग डे के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजर वीकेंड कलेक्शन पर है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही, तो ‘धुरंधर 2’ कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साथ ही, फिल्म का क्लाइमैक्स यह संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
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