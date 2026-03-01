19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Box Office Collection: ओपनिंग डे पर टूटे कई रिकॉर्ड, ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने छापे इतने करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसी कमाई है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 19, 2026

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1 (सोर्स- एक्स )

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल 'धुरंधर 2' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर दिया है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का क्रेज रिलीज से पहले ही देखने को मिल रहा था, जिसका असर इसकी ओपनिंग कमाई में साफ नजर आया।

रिलीज से पहले पेड प्रिव्यू शोज (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1)

रिलीज से पहले ही फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज ने माहौल गर्म कर दिया था। दर्शकों की भारी भीड़ और एडवांस बुकिंग ने साफ कर दिया था कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। हालांकि, कुछ शहरों में प्रिव्यू शोज के दौरान तकनीकी दिक्कतें और शो कैंसिल होने जैसी समस्याएं भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा।

पहले दिन 100 करोड़ के पार पहुंची फिल्म (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1)

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज से पहले ही अपने पेड प्रिव्यू शोज से लगभग 43 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। वहीं, ओपनिंग डे पर फिल्म ने करीब 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन जोड़ लिया। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन पहले ही दिन 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो इसे साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल करता है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फिल्म अपने पहले पार्ट 'धुरंधर' से आगे निकल पाएगी या नहीं। शुरुआती आंकड़े तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा वीकेंड पर होगी।

कहानी और ट्विस्ट ने बांधा दर्शकों को

फिल्म की कहानी पहले भाग से आगे बढ़ती है, लेकिन इसकी शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। इस बार दर्शकों को हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रंगी के अतीत की झलक देखने को मिलती है। फिल्म में जासूसी, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण है, जिसने दर्शकों को सीट से बांधे रखा।

सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म में ‘बड़े साहब’ के किरदार को लेकर रही। इस रहस्यमयी किरदार का खुलासा क्लाइमैक्स के करीब होता है, जिसने फैंस को चौंका दिया। फिल्म का अंत भी ऐसा रखा गया है, जिससे इसके तीसरे पार्ट की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

स्टार कास्ट और निर्देशन ने जीता दिल

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने पहले पार्ट की तरह ही इस बार भी कहानी को बड़े पैमाने पर पेश किया है। अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों ने फिल्म में अपने-अपने किरदारों से कहानी को मजबूत बनाया है। वहीं, नए कलाकारों की एंट्री ने भी फिल्म में ताजगी भर दी है।

अब आगे क्या?

ओपनिंग डे के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजर वीकेंड कलेक्शन पर है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही, तो ‘धुरंधर 2’ कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साथ ही, फिल्म का क्लाइमैक्स यह संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 08:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dhurandhar 2 Box Office Collection: ओपनिंग डे पर टूटे कई रिकॉर्ड, ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने छापे इतने करोड़

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

1000 करोड़ में से 500 करोड़ राकेश बेदी को…’धुरंधर 2′ रिलीज होते ही रणवीर सिंह का बयान वायरल

ranveer singh credits rakesh bedi for half of film's success
मनोरंजन

आप बेवकूफ हो…अश्लील गाने पर सफाई के बाद लोगों पर भड़कीं नोरा फतेही, ट्रोलर्स को दिया तगड़ा जवाब

Nora Fatehi Reacts to Trollers After Vulgar Song Controversy
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के साथ ‘कॉकटेल 2’ का भी धमाका, Leak वीडियो में दिखी शाहिद, कृति और रश्मिका की झलक

cocktail 2 trailer leak
मनोरंजन

सुसाइड अटेम्प्ट के बाद अनुराग डोभाल ने फिर उठाया बड़ा कदम, पत्नी का छूटा साथ, परिवार ने भी बनाई दूरी

Anurag Dobhal Health Update
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के रणवीर सिंह का पाकिस्तान से असली कनेक्शन, बंटवारे और फिल्मों से जुड़ी दिलचस्प कहानी

ranveer singh pakistan connection
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.