Dhurandhar 2 Box Office Collection: ओपनिंग डे पर टूटे कई रिकॉर्ड, ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने छापे इतने करोड़

रिलीज से पहले ही फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज ने माहौल गर्म कर दिया था। दर्शकों की भारी भीड़ और एडवांस बुकिंग ने साफ कर दिया था कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। हालांकि, कुछ शहरों में प्रिव्यू शोज के दौरान तकनीकी दिक्कतें और शो कैंसिल होने जैसी समस्याएं भी सामने आईं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा।