‘धुरंधर 2’ के साथ ‘कॉकटेल 2’ का भी धमाका, Leak वीडियो में दिखी शाहिद, कृति और रश्मिका की झलक

टीजर हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 के साथ दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, जब सिनेमाघरों में कॉकटेल 2 का टीजर चलाया गया। फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए ये एक एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि लंबे समय से इस सीक्वल को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि, थिएटर में दिखाया गया यह टीजर अब ऑनलाइन लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं।