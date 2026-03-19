गलती से भी न पढ़ें ‘धुरंधर 2’ का ये बड़ा सीक्रेट, लगेगा 440 वोल्ट का झटका

Dhurandhar 2 Big Secret: रणवीर सिंह की साल 2026 की सबसे फिल्म 'धुरंधर 2' ने आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। 19 मार्च को देशभर में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर जो दीवानगी दिख रही है, वैसी शायद ही हाल के सालों में किसी फिल्म के लिए देखी गई हो। मेकर्स की सोची-समझी रणनीति के तहत 18 मार्च को दिल्ली, मुंबई और भोपाल जैसे बड़े शहरों में फिल्म के 'पेड प्रीव्यू' रखे गए थे, जिसका नतीजा यह रहा कि फिल्म ने आधिकारिक रिलीज से पहले ही 75 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन कर लिया है। अब ऐसे में फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आ गया है। अगर आप 'सस्पेंस' के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके होश उड़ाने के लिए काफी है।