सुसाइड अटेम्प्ट के बाद अनुराग डोभाल ने फिर उठाया बड़ा कदम, पत्नी का छूटा साथ, परिवार ने भी बनाई दूरी

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अनुराग को सुरक्षित बचा लिया गया और अब वो धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। उनके मैनेजर रोहित पांडे ने जानकारी दी है कि फिलहाल अनुराग एक करीबी दोस्त के फार्महाउस में रह रहे हैं, जहां उन्हें शांति और देखभाल मिल रही है। हालांकि इस पूरे समय में उनकी पत्नी रितिका चौहान उनके साथ मौजूद नहीं हैं, जिसने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।