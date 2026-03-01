सुसाइड अटेम्प्ट के बाद अनुराग डोभाल ने फिर उठाया बड़ा कदम, पत्नी का छूटा साथ, परिवार ने भी बनाई दूरी

Anurag Dobhal Health Update (सोर्स- एक्स)
Anurag Dobhal Health Update: सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अनुराग डोभाल इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यूट्यूबर और रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' से लोकप्रियता हासिल करने वाले अनुराग हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना के कारण सुर्खियों में आ गए। लाइव सेशन के दौरान आत्महत्या की कोशिश के बाद अब उनकी हालत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अनुराग को सुरक्षित बचा लिया गया और अब वो धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। उनके मैनेजर रोहित पांडे ने जानकारी दी है कि फिलहाल अनुराग एक करीबी दोस्त के फार्महाउस में रह रहे हैं, जहां उन्हें शांति और देखभाल मिल रही है। हालांकि इस पूरे समय में उनकी पत्नी रितिका चौहान उनके साथ मौजूद नहीं हैं, जिसने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटना से पहले अनुराग ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात साझा की थी। उन्होंने बताया था कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव से जूझ रहे थे। इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी में भी उथल-पुथल चल रही थी, जिसने उनकी स्थिति को और गंभीर बना दिया।
सूत्रों के अनुसार, अनुराग ने अपने रिश्तों और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच खुद को काफी दबाव में महसूस किया। यही कारण रहा कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने सभी को चौंका दिया। हालांकि समय रहते मदद मिलने से उनकी जान बच गई।
फिलहाल अनुराग भीड़-भाड़ और मीडिया से दूर रहकर एक शांत वातावरण में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मैनेजर का कहना है कि वह सुरक्षित हैं और धीरे-धीरे बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों और करीबी लोगों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।
इस बीच यह भी चर्चा है कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं हैं। हालांकि इस दूरी की असली वजह क्या है, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
अनुराग के फैंस इस खबर से बेहद चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। कई लोग उन्हें मजबूत बने रहने और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं।
ये घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे कई बार गहरी परेशानियां छिपी होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और समर्थन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है।
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