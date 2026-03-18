सोचा नहीं था जिंदा लौटूंगा…Anurag Dobhal की सुसाइड अटेम्प्ट के बाद पहली पोस्ट, खुद को बताया अनाथ

Anurag Dobhal UK 07 Rider health update: यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल, जिन्हें उनके फैंस 'यूके 07 राइडर' के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी हालिया हेल्थ स्टेटस को अपने फैंस के आगे शेयर किया है। बता दें, कुछ दिन पहले हुई गंभीर कार दुर्घटना में घायल होने के बाद उनके दोनों कूल्हे (Hips) की हड्डियां टूट गई थीं। बाद में डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उनके फेफड़े (Lungs) भी बुरी तरह डैमेज हो गए हैं और उन्हें निमोनिया भी हो गया है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लेकिन अब उनके हेल्थ पर अच्छी अपडेट आई है। बता दें, हाल ही में अनुराग को ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया हैं और अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं।