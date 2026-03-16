अनुराग डोभाल की डिस्चार्ज के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत, हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट पर रखे गए

Anurag Dobhal Health: फेमस मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल जिन्हें लोग UK07 राइडर ने नाम से भी जानते हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकर अब एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के महज कुछ घंटों बाद ही अनुराग की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई है। उन्हें गंभीर हालत में दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह एक बार फिर 'लाइफ सपोर्ट' पर हैं।