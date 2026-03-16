16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अनुराग डोभाल की डिस्चार्ज के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत, हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट पर रखे गए

Anurag Dobhal: अनुराग डोभाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनकी हालत डिस्चार्ज के बाद फिर बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया हैं। मैनेजर ने अब बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 16, 2026

Anurag Dobhal Condition Critical Suddenly Deteriorates After Discharge YouTuber on Life Support

अनुराग डोभाल की बिगड़ी तबीयत

Anurag Dobhal Health: फेमस मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' फेम अनुराग डोभाल जिन्हें लोग UK07 राइडर ने नाम से भी जानते हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकर अब एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के महज कुछ घंटों बाद ही अनुराग की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई है। उन्हें गंभीर हालत में दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह एक बार फिर 'लाइफ सपोर्ट' पर हैं।

अनुराग डोभाल की अचानक बिगड़ी तबीयत (UK07 Rider health scare)

अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अनुराग एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। रोहित ने बताया कि 13 मार्च को डॉक्टरों ने अनुराग की हालत स्थिर बताते हुए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। परिवार और दोस्त उन्हें एम्बुलेंस के जरिए उनके घर देहरादून ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी।

मैनेजर ने भावुक पोस्ट में लिखा, "दुर्भाग्य से ट्रांसफर के दौरान ही भाई की हालत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमें तुरंत नजदीकी अस्पताल की तरफ भागना पड़ा। वह इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं।"

फेफड़े हुए डैमेज और टूटी हड्डियां (Anurag Dobhal condition worsens while being transported to Dehradun)

बता दें, अनुराग का यह हाल उनके द्वारा की गई सुसाइड की कोशिश के बाद हुआ है। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने अपनी कार तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकरा दी थी। इस भयानक एक्सीडेंट में उनके दोनों कूल्हे (Hips) की हड्डियां टूट गई थीं। बाद में डॉक्टरों ने खुलासा किया कि उनके फेफड़े (Lungs) भी बुरी तरह डैमेज हो गए हैं और उन्हें निमोनिया भी हो गया है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।

पारिवारिक विवाद और डिप्रेशन की कहानी

अनुराग की इस हालत के पीछे एक गहरा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हादसे से पहले उन्होंने एक व्लॉग में अपने माता-पिता और भाई 'कलम' पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी इंटर-कास्ट मैरिज की वजह से घरवाले उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। अनुराग ने यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार उनके परिजन होंगे। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद वह वीडियो डिलीट कर दिया गया था।

इंडस्ट्री और 'ब्रोसेना' कर रही दुआएं

अनुराग डोभाल, जिन्हें दुनिया 'बाबू भैया' के नाम से भी जानती है, उनके इस कठिन समय में पूरी टीवी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। अली गोनी, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार और प्रिंस नरूला जैसे सितारों ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है। उनके लाखों फैंस (ब्रोसेना) भी लगातार 'Get Well Soon' के संदेश भेज रहे हैं। फिलहाल, अगले 24 घंटे अनुराग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Mar 2026 08:51 am

Hindi News / Entertainment / अनुराग डोभाल की डिस्चार्ज के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत, हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट पर रखे गए

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Oscar 2026 के विनर्स का हुआ ऐलान! जानें किस फिल्म और स्टार ने मारी बाजी?

98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ को धूल चटाने आया उस्ताद भगत सिंह, ट्रेलर देख सोशल मीडिया पर मची हलचल

'धुरंधर 2' को धूल चटाने आया उस्ताद भगत सिंह, ट्रेलर देख सोशल मीडिया पर मची हलचल
मनोरंजन

जाह्नवी कपूर ने हॉलीवुड के इस चाइल्ड एक्टर पर लुटाया प्यार, बोलीं- ‘दिमाग से नहीं निकल रही फिल्म’

Janhvi Kapoor Praise Jacobi Jupe
मनोरंजन

फिर बिगड़ी अनुराग डोभाल की तबियत, मैनेजर ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- ‘जिंदगी के लिए कर रहे हैं संघर्ष’

Anurag Dobhal Faces Breathing Difficulties
मनोरंजन

‘हिंदू बहुत डरपोक कौम है…’ ‘धुरंधर 2’ के डायलॉग पर भड़के यूजर्स, एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी

Dhurandhar Zahoor Mistry actor Vivek Sinha
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.