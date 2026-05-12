बिना मार्केटिंग और बिना चेहरे के कैसे हिट हुआ ‘बैरण’? दोनों भाईयों की हिम्मत के पीछे छुपी है ये कहानी

इस गाने की सफलता के पीछे दो भाइयों, सुमित और अनुज की कड़ी मेहनत और एक दिलचस्प कहानी छिपी है। मेकर्स ने खुलासा किया कि शुरुआत में उन्होंने इस गाने का एक प्रॉपर म्यूजिक वीडियो शूट किया था, लेकिन जिस टीम पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने बहुत ही खराब क्वालिटी का वीडियो बनाकर दिया। भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और उस वीडियो को रिजेक्ट कर दिया। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे इस गाने को एनिमेशन के साथ रिलीज करेंगे। बिना किसी उम्मीद के उन्होंने इसे यूट्यूब पर डाला और देखते ही देखते यह हरियाणवी गाना नेशनल क्रश बन गया।