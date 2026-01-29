29 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Viral Video: पिज्जा डिलीवरी बॉय का मजाक उड़ा रही थी लड़की दोस्त, ‘किंग’ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का बयान आया सामने

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने खूब हलचल मचा दी है, जिसमें एक लड़की अपने ही दोस्त का पिज्जा डिलीवरी बॉय होने पर मजाक उड़ाती दिखती है। इस दौरान वह बड़े ही मासूमियत के साथ मुस्कराता दिखता है। हालांकि लड़की दोस्त ने उसका वीडियो बनाकर मजाक उड़ा लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वायरल क्लिप पर अब 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी सामने आ गए हैं।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 29, 2026

Siddharth Anand Statement On Pizza Delivery Boy

अपने ही दोस्त पिज्जा डिलीवरी बॉय का मजाक उड़ा रही थी लड़की। … देखें वीडियो (इमेज सोर्स: एक्स स्क्रीनशॉट)

Siddharth Anand Statement On Pizza Delivery Boy: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ने खूब हलचल मचा दी है, जिसमें एक लड़की अपने ही दोस्त का पिज्जा डिलीवरी बॉय होने पर मजाक उड़ाती दिखती है। इस दौरान वह बड़े ही मासूमियत के साथ मुस्कराता दिखता है। हालांकि लड़की दोस्त ने उसका वीडियो बनाकर मजाक तो उड़ा लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वायरल क्लिप पर अब ‘किंग’ के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी सामने आ गए हैं। उन्होंने ना सिर्फ उस लड़के की तारीफ की, बल्कि एक दमदार मैसेज भी दिया है।

क्या बोले फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की खूब सराहना भी हो रही है। ऐसे में भला शाहरुख की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ के निर्देशक भला कहां पीछे रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा- “ तुम जैसे भी हो… तुम ही असली हीरो हो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो! तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो। अपने लिए कमा रहे हो। किसी पर बोझ नहीं बन रहे हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सच्चे हीरो। तुम्हारी मैं दिल से इज्जत करता हूं।"

लड़की ने ऐसा क्या कह दिया, देखें वीडियो…

वायरल वीडियो में देखा गया कि लड़की अपने दोस्त का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती है, “ये मेरा दोस्त है। पढ़ाई के टाइम हमें बहुत मोटिवेशन देता था। अब 30 साल का हो गया है और आज डोमिनोज में काम कर रहा है।”

इसके बाद वह मजाकिया अंदाज में पूछती है, “डोमिनोज वाला बनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? लड़की मिल गईं?”

इस पूरे वीडियो में लड़का बस मुस्कुराता रहता है। जब लड़की कहती है कि वह ये वीडियो सबको भेजेगी, तो भी वह सिर्फ मुस्कुराता है, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो।

लोगों का रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी। एक यूजर ने लिखा कि जब हम पुराने दोस्तों या क्लासमेट्स से मिलते हैं तो हम यह नहीं पूछते कि वे क्या काम करते हैं। हम तो बस खुश होते हैं और थोड़ी बातें कर लेते हैं।

एक और यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लड़का अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि लड़की खुद बेरोजगार है और फिर भी हंस रही है, पिता के पैसों पर मस्ती करते हुए।

