Viral Video: पिज्जा डिलीवरी बॉय का मजाक उड़ा रही थी लड़की दोस्त, ‘किंग’ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का बयान आया सामने

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की खूब सराहना भी हो रही है। ऐसे में भला शाहरुख की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ के निर्देशक भला कहां पीछे रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा- “ तुम जैसे भी हो… तुम ही असली हीरो हो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो! तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो। अपने लिए कमा रहे हो। किसी पर बोझ नहीं बन रहे हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सच्चे हीरो। तुम्हारी मैं दिल से इज्जत करता हूं।"